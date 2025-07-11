Юные туристы из Мытищ отправились в водное путешествие по реке Нерль

Воспитанники детско-юношеского центра «Галактика» из Мытищ начали увлекательную экспедицию по живописной реке Нерль. Под руководством опытных педагогов дополнительного образования Ольги Мосалевой и Ольги Калининой ребята отправились в настоящее приключение.

Маршрут путешествия пролегает через несколько живописных населенных пунктов — Мытищи, Плечево, Охотино, Шордога, и завершится в Мирславле.

В ходе экспедиции юных туристов ждут разнообразные приключения: преодоление бурных перекатов и спокойных плесов, вечерние посиделки у костра с обменом впечатлениями и рассказами, а также познавательные экскурсии, раскрывающие богатство и красоту окружающей природы. Такой формат путешествия способствует развитию командного духа, выносливости и любви к природе.

Педагоги «Галактики» отмечают высокий интерес ребят к активному отдыху и экологическому образованию. Водное путешествие по Нерли — не только возможность отдохнуть и насладиться красотами родного края, но и важный этап в формировании у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде.

Экспедиция продлится несколько дней, после чего участники поделятся своими впечатлениями и фотографиями с друзьями и родными.

Администрация детско-юношеского центра «Галактика» планирует и дальше организовывать подобные мероприятия, способствующие развитию туризма и активного образа жизни среди молодежи Мытищ.