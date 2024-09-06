Юные туристы из Мытищ отправились в исследовательскую экспедицию в Можайск

Воспитанники центра «Галактика» в Мытищах отправились в экспедицию к местам Бородинского сражения. На месте они наладили туристский быт и посетили музей-заповедник «Бородино».

Экспедиция прошла в преддверии Дня воинской славы России, посвященного Бородинскому сражению русской армии под командованием Кутузова с французской армией в 1812 году. Ребята из Мытищ разбили лагерь вблизи Бородинского поля.

Вместе с педагогами школьники посетили монумент русским воинам, могилу Багратиона, Спасо-Бородинский монастырь, Багратионовы флеши, памятник Кутузову, Утицкий курган, храм-памятник в честь погибших в 1941 году, доты Можайской линии обороны.

Также ребята посещали интерактивные площадки, где можно было понаблюдать за работой кузнеца, шорника, цирюльника, поучаствовать в мастер-классах, посетить полевой лазарет, побывать на плацу и попробовать себя в строевой подготовке и многое другое. Вместе с образовательной программой ребята купались в речке и устраивали посиделки у костра с реконструкторами.

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