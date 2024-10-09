Театральный коллектив из Ленинского округа вышел в 1/8 финала областного конкурса

Пятый сезон проекта «Театральный поединок» завершился во Дворце культуры «Видное». Юные актеры театра-студии «Атмосфера» по его итогам попали в 1/8 финала.

Программа стартовала зимой 2024 года. Она проходит в формате всероссийской театральной игры «Импровизационный баттл». В первом сезоне участвовали 32 команды из муниципалитетов Подмосковья.

После первого отборочного тура, который также принимал ДК «Видное», продолжили борьбу 16 коллективов. Театр-студия «Атмосфера» из Ленинского округа в ноябре будет соревноваться за выход в четвертьфинал.

«Очень гордимся, что наши юные актеры достигают таких высот. Каждый из них вложил душу в выступление, и теперь ребята готовы покорять новые вершины», — поделилась руководитель «Атмосферы» Александра Диордица.

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