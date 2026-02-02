Юные танцоры из Лобни стали дипломантами международного фестиваля

Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Лобня

Танцевальная группа «Изумрудинки» получила диплом первой степени на конкурсе в Москве. Коллектив представил округ на международном хореографическом фестивале-конкурсе «Наследники талантов».

Воспитанники хореографического ансамбля лобненского дома культуры «Луговая» 31 января успешно выступили на фестивале. Мероприятие, направленное на выявление юных дарований и поддержку талантливых исполнителей, собрало десятки коллективов.

Группа «Изумрудинки» под руководством Инги Стрелковой показала высокий уровень мастерства и была удостоена звания дипломанта первой степени. В учреждении культуры поздравили юных артистов и их наставника с заслуженной наградой и пожелали им дальнейших творческих успехов.

Дом культуры «Луговая» располагается по адресу: улица Научный городок, дом 1Б. В культурном центре работают разнообразные творческие студии — вокальные, хореографические, театральные и другие творческие объединения.