Юные танцоры из Истры завоевали призовые места на областном турнире

Ребята из Истры выступили на областных соревнованиях по спортивным бальным танцам «Vershina Dance Fest» и завоевали кубки во всех заявленных номинациях. Старты проходили 11 мая в Москве.

Региональные соревнования «Vershina Dance Fest» собрали на одной площадке около 300 спортивных танцоров из Москвы и Подмосковья. Среди них были как пары, так и солисты, соревнующиеся в различных возрастных категориях. В числе сильнейших — два дуэта из Истринского округа, они представляли «Танцевально-спортивный клуб „Фортуна“». Ребята занимаются на базе спорткомплекса «Арена-Истра» под руководством тренеров Дмитрия Голубкина и Олеси Цветковой.

По итогам выступлений Андрей Звигуль и Ангелина Новикова стали обладателями Кубка «Ча-ча-ча» и заняли второе место в состязаниях за Кубок «Самба». А Сергей Ефимов и Вероника Макатаева выиграли соревнования за Кубок «Джайв» и Кубок «Латина».