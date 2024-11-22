Юные таланты из Мытищ стали финалистами конкурса чтецов

Воспитанники Детско-юношеского центра «Галактика» из городского округа Мытищи продемонстрировали свои таланы на X Фестивале-конкурсе чтецов «Мастера слова-2024», который прошел в городе Красногорске. Ребята стали лауреатами творческого состязания и вышли в финал.

X Ежегодный открытый фестиваль-конкурс чтецов «Мастера слова-2024» прошел в городе Красногорске. Более 150 участников из различных регионов России боролись за первое место. Среди них были и юные чтецы из городского округа Мытищи.

Участники читали произведения Александра Пушкина. По результатам конкурса юные таланты Ярослава Ноздря и Михаил Григорьев из Мытищ стали лауреатами I и III степени. Чтецы Екатерина Ноздря, Дарья Гавриш и Арина Преподобная также вышли в финал ежегодного фестиваля-конкурса.

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