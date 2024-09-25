Юные спортсмены из Мытищ примут участие в первенстве России по баскетболу

В Электростали завершились матчи регионального этапа первенства России по баскетболу среди юношей 2011 года рождения. Воспитанники мытищинской спортшколы по баскетболу под руководством тренера Дмитрия Севидова продемонстрировали высокий уровень игры, заняв второе место и обеспечив себе выход в следующий этап всероссийского первенства.

На групповом этапе команда из Мытищ уверенно переиграла сверстников из Лобни и Звенигорода, уступив только команде из Солнечногорска. В полуфинале мытищинцы в упорной борьбе с минимальным перевесом одолели команду химкинской спортшколы, что позволило им выйти в финал турнира.

В решающем матче мытищинская команда вновь встретилась с соперниками из Солнечногорска. Несмотря на все усилия и желание взять реванш, игра завершилась со счетом 59:36 в пользу солнечногорских баскетболистов.

Тем не менее, второе место на региональном этапе является значительным достижением. Этот результат позволил подопечным Дмитрия Севидова пройти в следующий этап всероссийского первенства, где они смогут продолжить борьбу за высокие награды.

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