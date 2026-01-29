Юные программисты Серпухова приняли участие в олимпиаде «БиоТех-Пущино»

Более 50 участников из Пущино, Троицка и Дубны прошли «Школу юных горынычей» в рамках новогодней олимпиады. Для детей организовали праздничную атмосферу с тематическими задачами, воздушными шарами и чаепитием.

В рамках олимпиады участникам были предложены задачи, связанные с сюжетом о помощи персонажу Паше в обучении сказочных горынычей.

По итогам мероприятия победители были награждены дипломами и призами. Среди них — пущинцы Родион Усиченко и Элина Морозова, победившие в Классической лиге, Мария Кобина — среди начинающих программировать, и Руслан Кулаковский — за отличное выступление. Приз за лучший результат в Золотой лиге уедет в Троицк.

Председателем жюри выступила кандидат физико-математических наук, педагог «БиоТех-Пущино» Татьяна Грохлина. Задачи разрабатывали Арсений Буланов, Владислав Тюльбашев, Алексей Соловьев и Федор Архипов. Подготовкой документации и сувениров занималась Татьяна Селезнева.

«Благодарю профессиональный состав учебного заведения за подготовку действительно интересного мероприятия для подрастающего поколения. Радует, что наша молодежь проявляет искренний интерес к науке», — сказала заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева.