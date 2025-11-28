Юные пожарные из Мытищ стали призерами всероссийского конкурса

Итоги всероссийского смотра‑конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России» подвели 25 ноября. За награды боролись 10 команд из Курска, Свердловской, Нижегородской, Ростовской и Ленинградской областей, Алтая, Бурятии, Республики Марий Эл и Ставропольского края, успешно прошедшие региональные и межрегиональные этапы конкурса.

Мытищинский отряд «Огнеупорные» из школы № 9 успешно преодолели пять конкурсных этапов, включая выполнение домашнего задания и проведение мастер-класса. Ребята стали серебряными призерами. Победу одержал «Феникс» из Курска, замкнули тройку лидеров участники из Бурятии.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила ребят с прекрасным результатом и пожелала успехов и новых побед.

Организаторы конкурса поблагодарили юных пожарных и их наставников за активную и плодотворную работу, пожелав им не останавливаться на достигнутом, продолжать развивать компетенции и быть примером для сверстников в важнейшем деле обеспечения безопасности.