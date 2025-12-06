Юные пожарные из Мытищ стали призерами творческого конкурса

В Талдоме состоялся зональный этап ежегодного конкурса «Таланты и поклонники». Дружина юных пожарных «Огнеупорные» школы № 9 городского округа Мытищи стали победителями и призерами творческого состязания.

Они продемонстрировали мастерство во всех четырех номинациях конкурса. Ребята заняли первое место в категории «Агитбригада» и «Стихотворение». Вокальный коллектив стал вторым. Третье место в дисциплине «Бардовская песня» занял педагог школы № 9 Антон Жигачев.

«Мы гордимся такими высокими результатами. В нашей дружине 10 разносторонних ребят. Они пропагандируют соблюдение правил пожарной безопасности и популяризируют отважную и благородную профессию пожарного в том числе через свое творчество. И с удовольствием участвуют в различных конкурсах», — поделилась руководить дружины юных пожарных «Огнеупорные», консультант-эксперт комиссии по образованию и делам молодежи окружной Общественной палаты Жанна Сергушкина.

В ближайшее время ребята отправятся в Королев, где пройдет областной этап творческого состязания.

Отметим, что в конце ноября юные пожарные из команды «Огнеупорные» вышли в финал всероссийского соревнования, заняв в результате второе место.