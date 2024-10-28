Вокалисты из Подольска стали лауреатами всероссийского фестиваля

Всероссийский творческий конкурс «Серебряный Аист» прошел в Подольске. На фестивале успешно выступили юные певцы из муниципалитета.

Коллектив музыкально-хоровой студии «Радуга» из дворца культуры «Октябрь» получил три диплома лауреатов в номинации «Эстрадный вокал». Первую премию присудили Екатерине Телицыной, лауреатами второй степени стали Карина Саргсян и Анастасия Смирнова, а диплом третьем степени получила София Рец.

Всем участникам фестиваля также вручили памятные сувениры и дипломы за участие. Специальный приз и кубок получил обладатель Гран-при. Кубками наградили и все выступавшие на конкурсе коллективы.

Руководитель студии «Радуга» Марина Лысенкова отметила, что такие мероприятия всегда полезны для артистов, потому что позволяют научиться чему-то новому и получить хороший опыт.

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