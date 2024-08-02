Школьники из Донбасса приняли участие в праздновании Дня ВДВ в Чехове

Фото: пресс-служба администрации г.о. Чехов

Празднование Дня ВДВ прошло на аэродроме в деревне Волосово. Участниками мероприятия стали действующие бойцы и ветераны ВДВ, воспитанники школы ДОСААФ и юнармейских отрядов.

Особыми гостями праздника стали воспитанники военно-патриотических клубов из Донецкой и Луганской народных республик. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил, что пройдя через тяжелые времена войны, ребята понимают ценность мира и важность защиты родины.

Он поздравил военнослужащих и ветеранов-десантников, пожелал им счастья, здоровья и мирного неба над головой. Глава также вручил грамоты и благодарственные письма от администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил бойцов 45-й бригады ВДВ в Кубинке.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Вышел первым и обнял Путина. Кто такой Вадим Красиков, вернувшийся после обмена?

Дегустации и мастер-классы. Чем порадует гостей «Сырный фестиваль» в Истре

Льготы, сбыт продукции и поддержка фермеров. Воробьев поднял важные темы на «Сырном фестивале» в Истре

Истребители за 15 миллионов. Вера в супероружие и короткая память ведут Украину к краху

Чтобы быть ширмой, много ума не требуется. О Камале Харрис и ее reels-politik

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте