Школьники из Донбасса приняли участие в праздновании Дня ВДВ в Чехове

Празднование Дня ВДВ прошло на аэродроме в деревне Волосово. Участниками мероприятия стали действующие бойцы и ветераны ВДВ, воспитанники школы ДОСААФ и юнармейских отрядов.

Особыми гостями праздника стали воспитанники военно-патриотических клубов из Донецкой и Луганской народных республик. Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил, что пройдя через тяжелые времена войны, ребята понимают ценность мира и важность защиты родины.

Он поздравил военнослужащих и ветеранов-десантников, пожелал им счастья, здоровья и мирного неба над головой. Глава также вручил грамоты и благодарственные письма от администрации муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев наградил бойцов 45-й бригады ВДВ в Кубинке.

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