Юные музыканты Химок дадут концерт ко Дню защитника Отечества

В преддверии праздника Центральная детская школа искусств готовит большой концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Выступление Детско-юношеской филармонии состоится 17 февраля на большой сцене.

Директор ЦДШИ, муниципальный депутат Инна Монастырская рассказала, что ребята готовились к событию несколько недель. «Дети через музыку и творчество хотят выразить свое уважение тем, кто стоит на страже нашего покоя», — отметила она.

Зрителей ждет жанровое разнообразие. Хоровой отдел исполнит патриотические песни, отдел народных инструментов подарит душевные мелодии, а хореографическое отделение представит танцевальные постановки, воплощающие силу духа.

«Предстоящий концерт станет частью масштабной патриотической программы „Успех в единстве поколений“. Проведение таких выступлений в стенах ЦДШИ — это уже добрая традиция нашего города», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Концерт пройдет 17 февраля в 18:00 в концертном зале ЦДШИ на улице Чапаева, дом 6. Вход свободный.