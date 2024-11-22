Глава Лобни Анна Кротова вручила 10 подросткам первые паспорта

Церемония прошла в Музее истории города, где ребята не только стали полноправными гражданами, но и узнали много нового о родном крае.

На этот раз свой главный документ получили десять юных граждан. Глава городского округа Анна Кротова поздравила ребят и выразила уверенность, что скоро каждый из них внесет свой вклад в развитие родного города и всей страны.

«Для вас начинается новый этап жизни, и я уверена, что вы будете достойно представлять наш город», — отметила Анна Кротова.

После получения паспортов ребята посетили Музей истории города Лобня, где познакомились с выставкой, рассказывающей о становлении и развитии родного края. Экспозиция позволила узнать множество интересных фактов, связанных с историей города.

Традиция вручения паспортов в Лобне проводится ежемесячно, и в ней участвуют десятки подростков, которые достигают 14 лет.

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