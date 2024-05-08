Юные лесничие в Шатуре помогли облагородить могилы ветеранов | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 17:29 Юные лесничие в Шатуре помогли облагородить могилы ветеранов Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

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Учащиеся школьного лесничества «Родничок» в Шатуре привели в порядок могилы участников Великой Отечественной войны. Участники субботника подмели территорию, убрали мусор и прошлогоднюю траву, а также протерли памятники и ограды.

«Память о великом поколении победителей вечна. В преддверии праздника мы отдаем дань уважения прошлому, воинам, которые, не жалея своей жизни, боролись за освобождение родины, приближали день Победы, как могли», — отметили в Комлесхозе Московской области.

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Напомним, 8 мая губернатор Андрей Воробьев вместе с ребятами из Балашихинского лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. День Победы — навсегда большой, важный праздник для всей страны, подчеркнул глава региона.

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