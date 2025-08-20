Юные керамисты из Балашихи приняли участие в международном фестивале гончаров

Воспитанники «Центра народного творчества» из Балашихи приняли участие в девятом Международном фестивале гончаров, проходившем с 14 по 16 августа в Скопине Рязанской области — признанной столице гончарного промысла России. Шестнадцать юных мастеров клубного формирования «Художественная керамика» под руководством Ольги Шониной представили свои работы на этом масштабном событии, сообщили в Центре.

Ребята участвовали в тематической выставке, а четверо из них соревновались в конкурсе. Особого успеха добился Степан Жидилев, ставший Лауреатом третьей степени. Фестиваль объединил более 200 гончаров из разных регионов России и зарубежья, предлагая насыщенную программу: тематические выставки, концерты фольклорных коллективов, конкурсы и народные гуляния.

Для детей и взрослых были организованы мастер-классы по гончарному делу, лепке из глины и росписи керамических изделий, что сделало мероприятие не только развлекательным, но и образовательным. Все три дня фестиваля работала ярмарка, где были представлены уникальные авторские керамические изделия и работы мастеров народных промыслов России и Республики Беларусь.

Участие балашихинских керамистов в фестивале стало важным шагом в сохранении и популяризации традиционного ремесла, а их достижения — повод для гордости всего городского округа.