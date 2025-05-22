Юные инженеры из Мытищ смогут принять участие в «Битве роботов»

Робототехники из Мытищ могут подать заявки на участие в конкурсе до 26 мая. Это отличная возможность для всех желающих проявить свои таланты и навыки в создание роботов и технических проектов.

Турнир будет проходить в двух возрастных категориях. Юные инженеры в возрасте от 10 до 17 лет будут соревноваться в создании мини-роботов, которые должны весить не более полутора килограммов и иметь размеры не больше 25×25×25 сантиметров.

Вторая категория предназначена для взрослых участников, которые будут использовать более крупные и мощные конструкции — тяжеловесы. Их вес может достигать 110 килограммов, а размеры составляют до 150×150×200 сантиметров.

Чтобы стать участником этого захватывающего соревнования, желающим необходимо выбрать подходящую категорию для участия, собрать команду, состоящую максимум из пяти человек, и вместе разработать и сконструировать своего робота; после этого заполнить заявку на участие на портале Госуслуг.

После подачи заявки участникам предстоит пройти процесс экспертной оценки и отборочные этапы чемпионата. Финал турнира состоится в конце года, где будет объявлен победитель всего сезона.