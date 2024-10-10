Юные автоинспекторы из Лобни выступили на областных соревнованиях

Областной слет «Безопасное колесо — 2024» собрал около 45 команд школьников из разных муниципалитетов Подмосковья. Они соревновались в знании правил дорожного движения.

Городской округ представлял отряд «Светофор» из лобненской средней образовательной школы № 9. Ребята продемонстрировали свое умение применять ПДД на практике, подтвердив высокий уровень подготовки.

Основной целью соревнований является формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения, профилактика детской безнадзорности, а также воспитание законопослушных участников дорожного движения.

Слет «Безопасное колесо» организовали Министерство образования Подмосковья, администрации муниципалитетов и управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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