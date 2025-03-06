Юные инспекторы дорожного движения в Одинцове отметили 52-летие ЮИД

Каждый год 6 марта в России отмечается День создания юных инспекторов движения — в этом марте они празднуют 52-летие. Представители Одинцовской Госавтоинспекции, юные инспекторы и их наставники из двух школ Одинцовского городского округа в честь праздника провели игру «ЮИД-квиз», основанную на правилах дорожного движения.

Участники — автоинспекторы и активисты инспекции движения — прошли через пять этапов, связанных с одной темой. Чтобы успешно справиться с заданиями, им понадобились не только знания правила дорожного движения, но и смекалка, внимательность, креативность и умение работать в команде. Некоторые вопросы оказались сложными, но в конечном итоге все справились и продемонстрировали хорошие знания.

Игра была насыщенной и интересной. Ребята делились опытом в области безопасности дорожного движения и обсуждали планы на будущее, разрабатывая новые мероприятия. Каждый участник квиза стал победителем или призером в разных номинациях и получил грамоты и полезные подарки — световозвращающие ленты.