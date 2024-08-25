Юные художники из Химок стали лауреатами всероссийского конкурса рисунка

Художники изостудии «Радуга» из Дома культуры «Лунево» городского округа Химки добились значительного успеха на всероссийском конкурсе детского творчества «Традиции моей семьи». В этом конкурсе приняли участие 26 детей в возрасте от пяти до 15 лет из различных регионов страны.

Конкурс приурочили к Году семьи в России, что вдохновило участников на создание рисунков, отражающих семейные традиции и праздники. Руководитель изостудии, педагог-художник Наталья Сухарева, отметила, что ребята изобразили на своих работах родителей, семейные праздники и традиции.

Четверо юных художников из Химок стали лауреатами I степени: Семен Адиянов, Людмила Кирилова, Светлана Струкова и Екатерина Кутепова. Дипломы II степени были вручены Софье Зиминой, Дарье Шнейдер, Ярославу Кирилову и Тиграну Мхитаряну за их картину «Близнецы».

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар рассказала, что воспитанники изостудии «Радуга» за 2023 год получили звание «Талант Евразии» и стали победителями национальной премии «Прорыв года».

Отметим, что изостудии «Радуга» в этом году исполнилось 10 лет. Здесь не только обучают рисованию и лепке, но и проводят выставки, форумы, фестивали, организуют походы в музеи, театры и на цирковые представления.

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