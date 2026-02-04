Юные хористы из Красногорска стали лауреатами областного конкурса

Воспитанники хоровой школы «Алые паруса» из Красногорска завоевали звания лауреатов на Московском областном конкурсе духовной музыки. Кандидатский хор получил вторую степень, а Концертный хор — первую.

Конкурс «И мы рождену Богу поклонимся» прошел 3 февраля в Трапезных палатах Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Юные хористы исполнили рождественскую программу, посвященную поклонению рожденному Богу.

«Мы поздравляем хористов, их педагогов Ивана Манько, Анастасию Чарикову, концертмейстера Анну Погодину и родителей с этим замечательным достижением! Событие ярко демонстрирует, что в Красногорске растет талантливая смена, способная радовать своими выступлениями», — отметили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации Красногорска.

Высокие награды стали результатом усердной работы юных артистов и профессионализма их наставников. Участие в престижном фестивале-конкурсе позволило коллективам продемонстрировать свое мастерство на региональном уровне и подтвердить статус одной из ведущих хоровых школ округа.