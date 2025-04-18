Юные хоккеисты из Воскресенска стали обладателями Кубка Валерия Каменского

Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска заняла первое место на детском турнире — Кубке олимпийского чемпиона Валерия Каменского. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Второе место досталось ребятам из «Хоккейной Академии Фетисова» в Домодедове, а бронзу завоевала команда из Балашихи.

Всего в турнире участвовали шесть команд 2016 года рождения: «Химик», «Балашиха», «Драгуны» из Можайска, «Атлант» из Мытищ, «Кристалл» из Электростали и «Академия Фетисова». Матчи проходили по круговой системе — каждый клуб сыграл по пять игр на двух площадках: во дворце спорта «Химик» и на арене имени Валерия Каменского.

Соревнования посетили известные спортсмены — олимпийский чемпион Александр Черных и звезда мирового хоккея Валерий Каменский. В последний день турнира ребят также поздравил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он пообщался с юными хоккеистами и пожелал им новых побед.