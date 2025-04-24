Юные хоккеисты из Домодедова стали победителями всероссийского турнира

Команда Хоккейной академии Вячеслава Фетисова из Домодедова победила во всех пяти матчах престижного турнира ALGA CUP в Казани. В мероприятии приняли участие сборные из Уфы, Ростова, Тольятти и Щелкова.

Хоккеисты из Домодедова показали настоящий характер и командный дух. Они победили во всех матчах со сборными из Казани, Уфы, Ростова, Тольятти и Щелкова. Спортсменки завоевали безоговорочное первое место.

«Поздравляю ребят, главного тренера Антипова Ивана Алексеевича и всю Академию Фетисова. Золотой Кубок по праву займет место в музее славы домодедовского хоккея. Гордимся вами! Спасибо за силу, волю и любовь к спорту. Вперед, Домодедово!» — поздравила юных спортсменов глава городского округа Домодедово Евгения Михайловна Хрусталева.

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