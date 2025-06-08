Юные гимнастки из Подольска стали призерами турнира памяти тренера Галины Томиловой

В спортивной школе «Лидер» прошел IV открытый турнир городского округа Подольск по спортивной гимнастике среди девушек памяти тренера Галины Томиловой. Подольские гимнастки выиграли в многоборье семь призовых мест.

Спортивное событие объединило участниц из 10 городов Московской области. Юные жительницы Подольска принесли в копилку округа семь медалей. Оливия Аносова и Полина Забровская заняли первую ступень пьедестала почета, второе место — у Татьяны Хлыниной, а третье разделили Екатерина Малышева, Пелагея Ершова, Антонина Горькая, Злата Гварамия.

Победителям и призерам состязаний вручили кубки, медали и грамоты. К турниру девушек подготовили тренеры Елена Шмелева, Наталья Алякринская, Мария Соловьева и Татьяна Амелина.

Напомним, что Галина Томилина почти 50 лет отдала тренерской работе в спортивной школе «Лидер». Она подготовила свыше 10 мастеров спорта и 25 кандидатов в мастера — победителей и призеров состязаний различного уровня.