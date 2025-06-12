Юные гимнастки из Истры выступили на первенстве Республики Хакасия

В Абакане с 31 мая по 2 июня прошло открытое первенство Республики Хакасия по художественной гимнастики, которое объединило свыше 400 участников. Спортсменки из Истры также поборолись за звание лучших в состязаниях.

В Абакане собрались гимнастки из шести регионов страны: Республики Бурятия и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Томской и Московской областей. Первенство провели в девятый раз.

Честь Подмосковья защищали пять гимнасток из истринского спортивного клуба «Пайдейя». Виктория Залесова вошла в десятку сильнейших в своей возрастной категории, уступив победительнице всего 1,050 балла. А Варвара Ефимова соревновалась в группе из 70 участниц и заняла четвертое место. Анна Залесова, Алена Сук и Лада Иванина успешно выполнили норматив на первый спортивный разряд.

Турнир стал не только площадкой для выявления сильнейших гимнасток, но и важным этапом подготовки к предстоящим всероссийским соревнованиям.