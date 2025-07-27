Юные гандболисты из Чехова отправятся на сборы в Сочи

В юношеской национальной команде — 21 гандболист. Треть из них — воспитанники Училища олимпийского резерва № 4 муниципального округа Чехов, которые отправятся на предстоящие сборы в Сочи.

Это семеро спортсменов: Егор Комиссаров, Илларион Крупнов, Иван Близнецов, Илья Захаров, Егор Мерецкий, Валерий Фомин, Ренат Сайгафаров.

«В этот раз в нашем распоряжении будет состав, близкий к оптимальному. Основной акцент на предстоящих сборах сделаем на физическую нагрузку. По сути, это будет первый подобный сбор, где в центре внимания окажется именно общая физическая подготовка», — прокомментировал выбор состава главный тренер юношеской сборной России по гандболу Юрий Орлов.

В ближайшее время команда приступит к тренировкам на базе «Юг Спорт».

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