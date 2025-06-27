Юные футболисты из Воскресенска сыграли с командой из Серебряных Прудов

В Воскресенске состоялся товарищеский футбольный матч между юношескими командами Воскресенска и Серебряных Прудов. Он прошел в рамках цикла патриотических мероприятий партии «Единая Россия» — «Успех V единстве поколений» и партийного проекта «Детский спорт».

В приветственной речи депутаты округа и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО, участник специальной военной операции Олег Стегура, подчеркнули важность патриотизма и гражданской ответственности в современных условиях, требующих мужества и стойкости.

Депутат городского округа Воскресенск Илья Донодин отметил, что патриотическая программа «Успех V единстве поколений», инициированная партией «Единая Россия», и футбольный турнир демонстрируют неразрывную связь спорта и патриотизма. Сплоченность, уважение к традициям и стремление к победам объединяют поколения.

Такие мероприятия вдохновляют молодежь на новые достижения и укрепляют дух патриотизма в обществе.