Юные футболисты из Солнечногорска вышли в финал первенства Подмосковья
Команды «Спортивной школы № 1» из Солнечногорска продолжают уверенное выступление в первенстве Московской области по футболу сезона 2025 среди игроков до 12 лет. После встречи с «СШ „Дружба“» из Талдома, завершившейся со счетом 3:0, солнечногорцы сохранили лидерство в турнире. Матч прошел на стадионе в микрорайоне Тимоново.
В первом тайме нападающий Артем Барский дважды забил гол, а полузащитник Артем Горелышев закрепил успех команды, отправив третий мяч в ворота соперника.
Финальная игра, которая определит чемпиона, пройдет 13 октября. Соперником солнечногорцев станет команда «КСШОР „Химик“» из Клина, уступающая им всего одно очко.
«Игра обещает быть очень напряженной, ведь от ее исхода зависит результат всего турнира. На плечах ребят лежит огромный груз ответственности, и мы желаем им красивой игры, уверенности на поле и, конечно же, выражаем нашу поддержку», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.
В Первенстве Московской области по футболу сезона 2025 участвуют шесть детских и юношеских команд из округа. Пять из них удерживают позиции в числе призеров. Особенно заметен успех команды «Спортивная школа № 1» — юные футболисты не потерпели ни одного поражения. Также сборные 2012 и 2013 годов рождения уже досрочно гарантировали себе «бронзу».
«Этот сезон получился у нас очень хороший. Из шести команд пять в призерах. Для сравнения, в прошлом году в призерах были три. Ребята активно тренируются, растут, и это отражается на результатах», — отметил директор МБУ ДО «Спортивная школа № 1» городского округа Солнечногорск Игорь Ревякин.
Первенство стартовало в мае и завершится в октябре.