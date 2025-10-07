Юные футболисты из Солнечногорска вышли в финал первенства Подмосковья

Команды «Спортивной школы № 1» из Солнечногорска продолжают уверенное выступление в первенстве Московской области по футболу сезона 2025 среди игроков до 12 лет. После встречи с «СШ „Дружба“» из Талдома, завершившейся со счетом 3:0, солнечногорцы сохранили лидерство в турнире. Матч прошел на стадионе в микрорайоне Тимоново.

«Игра обещает быть очень напряженной, ведь от ее исхода зависит результат всего турнира. На плечах ребят лежит огромный груз ответственности, и мы желаем им красивой игры, уверенности на поле и, конечно же, выражаем нашу поддержку», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Финальная игра, которая определит чемпиона, пройдет 13 октября. Соперником солнечногорцев станет команда «КСШОР „Химик“» из Клина, уступающая им всего одно очко.

В первом тайме нападающий Артем Барский дважды забил гол, а полузащитник Артем Горелышев закрепил успех команды, отправив третий мяч в ворота соперника.

В Первенстве Московской области по футболу сезона 2025 участвуют шесть детских и юношеских команд из округа. Пять из них удерживают позиции в числе призеров. Особенно заметен успех команды «Спортивная школа № 1» — юные футболисты не потерпели ни одного поражения. Также сборные 2012 и 2013 годов рождения уже досрочно гарантировали себе «бронзу».

«Этот сезон получился у нас очень хороший. Из шести команд пять в призерах. Для сравнения, в прошлом году в призерах были три. Ребята активно тренируются, растут, и это отражается на результатах», — отметил директор МБУ ДО «Спортивная школа № 1» городского округа Солнечногорск Игорь Ревякин.

Первенство стартовало в мае и завершится в октябре.