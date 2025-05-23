Юные футболисты из Лыткарина одержали победу над командой из Жуковского

В округе прошел товарищеский футбольный матч между воспитанниками спортивной школы «Лыткарино» и командой «Метеор» из Жуковского. Игра проходила на городском стадионе, который собрал многочисленных болельщиков — родителей, друзей и поклонников футбола.

Несмотря на пасмурную погоду, болельщики активно поддерживали юных спортсменов, а каждая атака хозяев поля сопровождалась громкими аплодисментами и криками поддержки. Итоговый счет — 1:0 — стал победой для хозяев поля.

Тренер команды Игорь Маслов отметил, что встреча прошла в честной и доброжелательной атмосфере, что особенно важно для развития молодых спортсменов.

«Это была отличная возможность для ребят проявить свои навыки, получить новый опыт и понять, над чем нужно работать дальше. После матча все участники обменялись рукопожатиями, что говорит о высоком уровне уважения и спортивного духа», — добавил Игорь Маслов.