Юные футболисты из Люберец вошли в пятерку лучших на всероссийском турнире

В Калининграде состоялся всероссийский турнир по футболу Kaliningrad Cup среди спортсменов 2014–2015 годов рождения. В состязаниях приняли участие 18 команд из разных регионов России, футболисты люберецкой школы «Спартак» вошли в пятерку лучших.

По словам руководителя спортшколы, члена правления Федерации футбола городского округа Люберцы Дмитрия Кудинова, юные спортсмены показали отличный уровень игры, физической подготовки и взаимодействия на поле.

«Благодарю тренеров команды и, конечно, родителей! С такой поддержкой мы можем многое! Отдельные слова благодарности — организаторам турнира. Все было на высоком уровне», — сказал он.

Перед тем как отправиться на соревнования в Калининград, футболисты получили брендированные чемоданы с символикой клуба, комплекты зимней формы и экипировки.

Воспитанники люберецкой футбольной школы «Спартак» в свободное от игр время побывали на концерте огранной музыки и посетили остров Канта.