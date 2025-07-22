Юные футболисты из Химок сыграли вничью с воронежским клубом «Факел»

Команда спортсменов 2009 года рождения из СШОР «Химки» сыграли вничью в рамках Юношеской футбольной лиги. До октября в ходе чемпионата командам предстоит провести серию матчей с футбольными коллективами из 14 регионов Российской Федерации.

После небольшого перерыва возобновились матчи Юношеской футбольной лиги среди команд Центрального федерального округа. В очередном туре команды СШОР «Химки» 2009 и 2010 года встретились с воронежским клубом «Факел».

Встреча проходила на поле соперника. Команда 2009 года рождения продемонстрировала хорошую игру. Химчане дважды вели в счете — 2:0 и 3:2. Авторами голов стали Денис Ильин, Ярослав Биш, Максим Парчевский и Сулим Сультонмамадов. В результате упорной борьбы матч завершился с ничейным результатом — 4:4.

Команда 2010 года рождения также показала достойную игру, однако уступила со счетом 0:1.

Команды академии СШОР «Химки» продолжает участие в чемпионате ЮФЛ Центр. Ближайшие встречи пройдут 26 июля. В этот день юные спортсмены примут соперников из Белгорода на домашнем стадионе.

Актуальное расписание игр размещено на официальном сайте ЮФЛ.