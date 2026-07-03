Юные футболисты из Химок сыграют против тульского «Арсенала» 4 июля

В Химках пройдут матчи 14-го тура Юношеской футбольной лиги «Центр». Команды встретятся на стадионе «Новые Химки» по адресу: улица Машинцева, 2.

В 11:30 на поле выйдет команда 2011 года рождения, в 14:00 — коллектив 2010 года рождения.

«Юношеская футбольная лига — это серьезный уровень для наших ребят, где каждый матч приближает их к большому спорту. У химчан хороший настрой. Ждем болельщиков на трибунах — поддержка очень важна для наших футболистов», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

В 13-м туре химчане уверенно сыграли на выезде в Брянске. Команда 2010 года рождения одержала победу со счетом 4:0 — голевой дубль оформил Иван Иванов. Коллектив 2011 года рождения выиграл со счетом 1:0 — победный мяч забил Астимир Курбанов. Также были одержаны победы над ярославским «Шинником» — 4:0 и 1:0.

Сейчас обе команды «СШОР Химки» занимают пятые места в своих возрастных группах. Юношеская футбольная лига дает юным спортсменам возможность совершенствовать мастерство и играть по стандартам взрослого профессионального футбола.