Юные футболисты из Химок сыграют домашний матч против Белгорода

На поле стадиона «Новые Химки» юные спортсмены из Химок встретятся с командами белгородской СШОР № 1. Игры пройдут в рамках 17-го тура Юношеской футбольной лиги Центр.

В пятницу, 26 июля, на стадионе спортивного комплекса «Новые Химки» состоятся два матча ЮФЛ Центр между командами Академии СШОР «Химки» и СШОР № 1 (Белгород). В 11:30 сыграют футболисты 2010 года рождения, в 14:00 на поле выйдут команды 2009 года. Вход для зрителей свободный.

Турнир ЮФЛ Центр объединяет сильнейшие футбольные школы Центрального федерального округа. Он создан в 2022 году и является частью структуры Юношеской футбольной лиги. В сезоне 2025 участие принимают 15 школ в двух возрастных категориях.

До окончания чемпионата в октябре юным игрокам СШОР «Химки» предстоит серия игр с командами из 14 регионов страны. Ознакомиться с расписанием матчей можно на официальной платформе ЮФЛ Центр.