Юные футболисты из Балашихи победили на межрегиональном турнире

Команда спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» стала триумфатором межрегионального турнира «Футбольный Компас», который проходил в Московской области среди команд 2013 года рождения. В соревнованиях приняло участие 24 команды, разделенные на две лиги.

Девиз турнира — «Сыграем лучше, чем вчера» — стал отличной мотивацией для юных спортсменов. Под руководством тренера-преподавателя Владимира Сергеевича Агапова команда «Метеор» представила два состава, которые успешно выступили в обеих лигах, заняв первое место в первой лиге и второе место во второй лиге, продемонстрировав высокий уровень подготовки и командного духа.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор», основанная в 2004 году, предлагает занятия по разнообразным видам спорта, включая футбол, плавание, художественную гимнастику, бейсбол, волейбол глухих, мини-футбол, настольный теннис, баскетбол, бокс, греко-римскую борьбу, фитнес, йогу и современные танцы. За годы своей работы школа зарекомендовала себя как одна из лучших в Московской области, стабильно входя в ТОП-5 спортивных учреждений региона.

Победа на турнире «Футбольный Компас» — еще один шаг к успеху для спортсменов школы «Метеор». Поддержка опытных тренеров и активное участие в спортивных мероприятиях способствуют формированию у юных футболистов не только спортивных навыков, но и командного духа, что является важным в их дальнейшем развитии.