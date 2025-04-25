Юные фигуристки из Жуковского выиграли соревнования в Химках

На ледовой арене физкультурно-оздоровительного комплекса «Новатор» в Химках развернулась борьба за медали в рамках соревнований Московской области по фигурному катанию на коньках. В числе участников были и юные воспитанницы Центра спорта «Метеор» Жуковского.

Триумфатором соревнований стала Ксения Кот, которая завоевала золотую медаль в категории «Юный фигурист». Еще одна воспитанница «Метеора» Мария Забозлаева завоевала бронзовую медаль в категории «Юный фигурист».

Помимо медалей, спортсменки из Жуковского продемонстрировали и высокий профессиональный уровень. Мария Дудкина выполнила произвольную программу и сдала нормативы второго юношеского разряда.

Работу спортивной школы «Метеор» курирует Министерство физической культуры и спорта Московской области, что позволяет создавать оптимальные условия для достижения высоких спортивных результатов.