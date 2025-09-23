Юные дзюдоисты из Лобни стали призерами командного турнира ЦСКА

Воспитанники клуба дзюдо «БрандКом-Мастерс» из городского округа Лобня поучаствовали в командном турнире на базе ЦСКА. По результатам состязаний юные спортсмены 2013–2014 годов рождения поднялись на вторую ступень пьедестала почета.

В составе лобненской команды выступили: Амир Салманов, Тимур Кузнецов, Матвей Алимов, Матвей Курносенков, Егор Королев, Павел Харлов, Тигран Хачатрян и Егор Серебренников. В финале ребята сразились за победу с сильными соперниками. Ранее они уже обыгрывали их в первом туре. В этот раз победу со счетом 5:4 одержал противник.

Отметим, что в городском округе Лобня большое внимание уделяют развитию спорта. Для жителей здесь работают секции по гимнастике, футболу, дзюдо, тхэквондо, фехтованию, баскетболу, плаванию, карате и хоккею.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.