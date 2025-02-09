Юные борцы из Подольска стали призерами всероссийского турнира

В Подольске завершился XVII Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева. За два дня соревнований на ковер вышли около 200 спортсменов из 23 регионов России.

Подольск представили пять борцов, которые добились впечатляющих результатов, завоевав три золотые и одну бронзовую медали.

Победителями турнира стали представители спортшколы «Космос» и Федерации греко-римской борьбы Подольска. Золотые награды в своих весовых категориях завоевали Максим Головенчиц, Арсений Исмаилов и Матвей Головенчиц. Бронзу в категории до 92 килограммов взял Сергей Захаров.

Интересно, что финал в весовой категории до 51 килограмма для Матвея Головенчица оказался самым легким — его соперник из Волгограда не смог выйти на ковер из-за травмы. Аналогичная ситуация произошла в схватке за третье место в категории до 92 килограммов: противник Сергея Захарова также не смог участвовать в поединке.

Теперь подольские борцы готовятся к новому важному старту. Уже в марте они отправятся в Суздаль, где примут участие в первенстве России среди юношей.