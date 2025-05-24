Юные баскетболисты из Мытищ победили в турнире «Золотой мяч»

В Раменском состоялся ежегодный баскетбольный турнир «Золотой мяч», собравший множество юных талантов и любителей этого захватывающего вида спорта. В этом году в соревнованиях приняли участие пять команд юношей 2015 года рождения и младше, что создало атмосферу здорового соперничества и спортивного азарта.

Особое впечатление произвели воспитанники мытищинской спортивной школы олимпийского резерва по баскетболу. Молодые спортсмены продемонстрировали высокий уровень мастерства и командной игры, уверенно одержав победы над командами из Раменского, Химок, Лыткарино и Павловского Посада. Каждый матч был наполнен динамичными моментами и зрелищными игровыми эпизодами.

По итогам напряженной борьбы наша команда заняла первое место, что стало значимым достижением и поводом для гордости тренеров и болельщиков.

Кроме того, в ходе турнира был определен лучший игрок — им стал Игнат Передерий. Его яркая игра и лидерские качества на площадке заслуженно получили признание и награду.

Этот успех стал важным этапом в спортивной карьере молодых баскетболистов и вдохновил их на новые достижения.