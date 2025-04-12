Юные баскетболисты из Мытищ победили в первенстве Подмосковья

В городе Дзержинский завершился финальный этап соревнований Московской областной федерации баскетбола среди юношей до 12 лет. Команда спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу из Мытищ под руководством тренера Олега Барковского показала отличный результат в регулярном сезоне, что позволило ей напрямую выйти в полуфинал.
В этой стадии турнира мытищинцы уверенно обыграли команду люберецкого «Спартака» со счетом 54:42.
В финальном матче спортсмены из Мытищ встретились с хозяевами турнира — баскетболистами дзержинской «Орбиты». Игра выдалась напряженной, соперники оказали достойное сопротивление, однако команда из Мытищ сумела одержать победу со счетом 45:38 и завоевать титул чемпионов Подмосковья.
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