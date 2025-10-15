Юные артисты из Воскресенска стали лауреатами всероссийского конкурса талантов

Воспитанники театральных коллективов «Открытие» под руководством Ларисы Филипповой и студии «Возможно!» под руководством Марии Баскаковой Дворца культуры «Юбилейный» приняли участие в XXIII Всероссийском фестивале-конкурсе творчества и искусств «Собираем друзей». Организаторами фестиваля стали специалисты творческого объединения «АртПроект» при партнерстве Союза патриотов земли русской «СВОИ».

В фестивале успешно выступили студийцы Никол Христова и Федор Санин. Они стали лауреатами I степени. Руководителям коллективов вручили дипломы за высокий уровень подготовки своих воспитанников. В администрации поздравили ребят с заслуженными наградами.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.