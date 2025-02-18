Юные артисты из Лобни стали лауреатами всероссийского творческого фестиваля

Так, в направлении «Современная хореография» Анастасия Шилина из Лобни выиграла первое место. В номинации «Народный танец» отличилась Ангелина Новосельская, ее удостоили звания Лауреата II степени и вручили диплом за артистизм. Помимо этого, Ангелина завоевала первое место в дисциплине «Художественное слово».

Диплом первой степени и диплом альтернативного жюри за лучший спектакль получила постановка «451 градус по Фаренгейту» по роману Рэя Брэдбери. Спектакль также занял четвертое место в направлении «Мультижанровый театр».

Отметим, что на фестивале воспитанники театральных студий раскрывают свои таланты и демонстрируют творческие достижения. Для детей на мероприятии подготовили мастер-классы и занятия по различным направлениям.