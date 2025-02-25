Юные артисты из Ленинского округа стали дважды лауреатами чемпионата России по танцам

В Москве прошел ежегодный чемпионат России по народным танцам имени Миры Кольцовой. Хореографическая студия «Надежда» Дома культуры «Буревестник» стала дважды лауреатом I степени в номинации «Народный танец».

Готовила юных артистов к творческим состязаниям руководитель коллектива Надежда Побединская.

По словам директора Дома культуры «Буревестник» Нейли Абзяловой, победа стала результатом кропотливой работы и ежедневных репетиций хореографической студии «Надежда». Это говорит о высоком профессионализме руководителя и таланте воспитанников студии.

«Такая победа вдохновит коллектив на новые творческие свершения и покорение новых вершин. Они продемонстрировали высокий уровень мастерства, артистизма и глубокое понимание народных традиций», — добавила руководитель ДК.

Воспитанницы старшего ансамбля представили жюри и зрителям традиционные народные композиции: девичий танец некрасовских казаков «Марусинка» и «Дагестанский дидойский танец с кувшинами». Участницы среднего ансамбля продемонстрировали народно-сценический танец «На сенокосе» и энергичный «Дагестанский гергебильский танец».

«Двойная победа на чемпионате России — это значимое событие как для хореографической студии „Надежда“, так и для всего Ленинского округа», — отметила Нейля Абзялова.

Всего в конкурсе приняли участие свыше 1900 танцоров из 31 города России.