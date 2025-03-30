Юные актеры из Серпухова примут участие в проекте «Театральный поединок»

Театр Юного Актера «ЧересЧУР» вновь принимает участие в престижном молодежном проекте «Театральный поединок». Сейчас команда проходит второй, основной этап конкурса, который включает импровизационные состязания, кастинг-встречи между командами и насыщенную образовательную программу.

На площадке Дворца торжеств «Центральный» для участников проекта состоялся мастер-класс. Его провела актриса театра и кино, тренер по импровизации и член экспертной комиссии проекта Ольга Авилова.

«Мне очень интересно работать с детьми, тренировать их, передавать им свой опыт и учиться чему-то у них. Безусловно, жанр импровизации очень сложный, но это важная часть профессии актера. Я бы хотела, чтобы ребята искренне горели тем делом, которое выбрали, чтобы умели существовать в коллективе — это азы нашей профессии», — подчеркнула она.

Напомним, что в 2022 году команда театра под руководством Татьяны Чуриковой уже становилась финалистом проекта. В этом сезоне честь коллектива защищает новое поколение актеров, готовое продемонстрировать свои таланты и побороться за победу.

Уже 8 апреля команда отправится на свою первую игру, которая пройдет в городе Видное.