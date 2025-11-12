Юноши и девушки из Истры стали призерами первенства области по спортивной борьбе

В Раменском завершилось первенство Московской области по спортивной борьбе среди юношей и девушек до 16 лет. Участники из Истры стали победителями и призерами состязаний.

Первое место среди девушек в категории 46 килограммов заняла Таисия Планджиева, второе в категории до 58 килограммов — у Аскитэи Калыгиной. Среди юношей в категории 100 килограммов вторым стал Валерий Еремеев, а третье место досталось Байкалам Камчибекову, выступившему в категории 44 килограмма, и Луке Чернову, состязавшемуся в категории 57 килограммов.

Подготовил ребят к соревнованиям тренер спортивного комплекса «Арена-Истра» Геннадий Мередов.

Победители и призеры турнира отправятся на первенство Центрального федерального округа России.

