В городском округе Химки началась юношеская футбольная лига «Центр». На церемонии открытия 21 тура выступил мастер спорта по футболу, обладатель Кубка СССР 1984 года в составе «Динамо» Евгений Милешкин.

Евгений Милешкин рассказал подрастающему поколению российского футбола историю становления клуба «Динамо», а также отметил, что важно помнить спортивное прошлое страны и уважать нынешних профессионалов. Советский защитник пожелал юным футболистам успешных сражений.

«Футбол собирает вокруг себя только самых сильных и успешных! Я желаю профессионального роста всем нашим спортсменам. Пусть каждая игра будет наполнена яркими эмоциями и конечно же, завершена победой!» — сказал лидер общественного мнения Химок, помощник депутата Мособлдумы Владимир Харитонов.

Отметим, что Юношеская футбольная лига «Центр» — это первенство среди лучших футбольных школ Центрального федерального округа. Ее участников определяют по рейтингу страны. Спортсмены Химок регулярно попадают на высокие строчки турнира. Ребята соревнуются с командами из Ярославля, Воронежа, Иваново, Калуги, Липецка, Курска, Брянска, Тамбова, Твери и других городов.

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