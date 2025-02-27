Юношеская баскетбольная команда из Мытищ вышла в финал первенства России

Воспитанники спортивной школы по баскетболу из Мытищ снова порадовали высоким результатом своих болельщиков. В полуфинале всероссийских спортивных соревнований они завоевали право попасть в следующий этап турнира.

Матчи полуфинального этапа первенства России по баскетболу среди команд юношей до 2011 года рождения и моложе прошли в Комягино (городской округ Пушкино). За путевку в финал мытищинским баскетболистам пришлось серьезно побороться. Ранее команда потерпела поражение в матчах с московским ЦСКА и Спортивной школой олимпийского резерва из Тулы. Однако спортсмены из Мытищ сумели мобилизовать все свои ресурсы и проявить командный дух и волю к победе.

Игра с красноярским «Енисеем» закончилась со счетом 76:60 в пользу баскетболистов из Мытищ, а санкт-петербургская СШОР «Купчинский Олимп» была обыграна со счетом 56:48. В матче за третье место с разницей всего в одно очко — 57:56 — мытищинская команда выиграла у московской СШОР имени Гомельского. Бронзовая медаль полуфинального этапа позволила команде пройти в финальный раунд турнира.