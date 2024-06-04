Юнармейцы Солнечногорска пообщались с Героем Советского Союза

Молодежный центр «Подсолнух»
Фото: Молодежный центр «Подсолнух»

Встреча юнармейцев с Героем Советского Союза, участником войны в Афганистане — полковником Федором Пугачевым прошла в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» в Солнечногорске. Событие состоялось в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями».

Федор Иванович рассказал ребятам о том, как проходила его юность и как отец-герой Великой Отечественной войны вдохновил стать офицером Советской армии. Также ребята узнали о боевых подвигах полковника во время Афганской войны, о его самых значимых победах и наградах.

После встречи детям провели экскурсию по залам «Путевого дворца». Юные жители Солнечногорска ознакомились с экспозицией «Мир русской провинции», которая рассказывает о жизни округа с древнейших времен до наших дней.

«Теме патриотизма среди подрастающего поколения уделяем особое внимание. Уверен, что благодаря таким мероприятиям, шаг за шагом мы прививаем ребятам чувство любви и преданности Родине, Отечеству, своему народу, готовность служить интересам своей страны», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Молодежный центр «Подсолнух»
Фото: Молодежный центр «Подсолнух»

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