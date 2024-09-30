Юнармейцы посоревновались в снайперском мастерстве в Мытищах

Парни и девушки из юнармейских отрядов Мытищ поборолись за почетный знак «Юный ворошиловский стрелок». Участники собрались на стадионе «Торпедо» для прохождения двух этапов соревнований по стрельбе. Первый из них включал выполнение квалификационного норматива из электронного оружия. Второй, финальный этап — стрельба из пневматической винтовки. Время ожидания своей очереди ребята провели с пользой — юнармейцы проходили испытания на физическую силу на турниках и в прохождении эстафеты.

Соревнования проводятся ежегодно десятки лет. Звание «Ворошиловский стрелок» утвердил 29 октября 1932 года Президиум Центрального Совета Осоавиахима СССР и РСФСР. Значок для награждения победителей появился 29 декабря 1932 года. В марте 1934 года ввели новую ступень звания, и для получения значка «Ворошиловский стрелок» второй степени были разработаны более жесткие требования. В июле этого же года утвердили значок «Юный ворошиловский стрелок», который выдавался подросткам с 12 до 15 лет.

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