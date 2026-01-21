Юнармейцы очистили от снега дорожки, тротуары и памятники в Мытищах

Участники патриотического движения «Юнармия» собрались на Бульваре Ветеранов, чтобы провести работы. Они регулярно участвуют в уборке снега.

Помощь, которую юнармейцы оказывают коммунальным службам и жителям города, стала доброй традицией. Каждый из участников осознает, что их усилия — это не просто очистка, а искренняя забота о комфорте и безопасности людей.

Инициатива участников движения служит ярким примером сознательного отношения к родному городу. Она наглядно демонстрирует, что патриотизм проявляется не в громких заявлениях, а в конкретных действиях, и что школьники тоже могут сделать значимый вклад в благоустройство.

Как ранее подчеркнула глава округа Юлия Купецкая, в Мытищах ежедневно осуществляется уборка территорий. Особое внимание уделяется содержанию железнодорожных станций, автобусных остановок и сети автомобильных дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта.