Юнармейцы Мытищ сдали нормативы комплекса ГТО

Порядка 160 участников, включая юнармейцев, проверили свои силы в пяти дисциплинах комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие прошло в спортивном зале школы № 3 имени Бориса Феофанова.

Это учебное заведение не раз становилось одним из лидеров юнармейского движения не только в округе, но и на региональном и всероссийском уровнях. Комплекс ГТО и движение «Юнармия» тесно связаны: «Юнармия» призвана сплотить подростков, стремящихся к здоровому образу жизни и патриотизму. Участие в испытаниях позволило юнармейцам проявить свои физические способности. Это стало не только проверкой силы, но и способом укрепить командный дух, развить лидерство и повысить ответственность.

«Спорт — это удел сильных, все, кто ведет здоровый и активный образ жизни, — они победители!» — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.